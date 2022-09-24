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"الخارجية" تدين جريمة إعدام الكوني وتعتبرها نتيجة لافلات إسرائيل المستمر من العقاب

الأحد 25 سبتمبر 2022 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، فجر اليوم الأحد، وأدت لاستشهاد الشاب سائد عدنان عزت الكوني واصابة ثلاثة آخرين.

وجددت الخارجية في بيان صحفي، ادانتها لاقتحامات جيش الاحتلال لعموم المناطق المصنفة (أ) واستباحتها المستمرة لعموم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بما يعكس الانقلاب الاسرائيلي الرسمي على جميع الاتفاقات الموقعة.

واعتبرت الاعدامات الميدانية للمواطنين الفلسطينيين والتعامل معهم كاهداف للرماية والتدريب، نتيجة لتسهيلات اطلاق النار التي اقرها المستويان السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وأشارت إلى أن التصعيد الاسرائيلي في الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق في القدس والمناطق المصنفة (ج) ومحاولة الغاء الوجود الفلسطيني فيها، يعني عملية ضم وابتلاع تدريجية للضفة الغربية المحتلة تتسارع يوميا، في عملية تدمير وتخريب ممنهجة لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، واغلاق الباب نهائيا امام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، ورأت أن افلات اسرائيل المستمر من العقاب يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائمها، ويعطي القتلة من جنود الاحتلال والمستوطنين شعورا بالحماية والحصانة.

#وزارة الخارجية

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