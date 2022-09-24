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30 معتقلا يخوضون اليوم إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

الأحد 25 سبتمبر 2022 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
30 معتقلا يخوضون اليوم إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري



رام الله / سما /

يخوض 30 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الاداري.

وكان المعتقلون الإداريون، قد وجهوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

يذكر أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علما أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.

#الاعتقال الإداري

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