الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء وشبكات المجاري الشهر الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن ارتفاعا طرأ في مؤشر أسعار تكاليف البناء وشبكات المجاري خلال شهر آب الماضي، فيما شهد مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق انخفاضا.

وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير "الإحصاء" بهذا الخصوص:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعا طفيفاً نسبته 0.09%، خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.51، مقارنة بـ 119.39 خلال شهر تموز (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف واجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.52%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.53%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.39% خلال شهر آب 2022 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.10%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.67، مقارنة بـ 118.56 خلال شهر تموز (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف واجور العمال ارتفاعا نسبته 1.52%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.48%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.27%، مقارنة بشهر تموز.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضا مقداره 0.42%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 119.53 مقارنة بـ 120.03 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 1.08%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.37%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 1.09%، خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة انخفاضا مقداره 0.33%، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.21، مقارنة بـ 115.59 خلال شهر تموز (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعتي تكاليف تشغيل معدات وصيانة والخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.52% لكل منهما، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 2.51%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.76%، خلال شهر آب، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

استقرار مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه استقرارا 2022، إذ استقر الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه عند 129.21، خلال شهر آب (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

على مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.39%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 132.61 مقارنة بـ 132.09 خلال الشهر الذي سبقه، في حين سجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.93%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 121.72، مقارنة بـ 122.86 خلال شهر تموز.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة ارتفاعا نسبته 0.84%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.17 مقارنة بـ 114.22 خلال شهر تموز (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).