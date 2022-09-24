رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها خبر استشهاد مرشد تربوي من بيت إجزا شمال غرب القدس برصاص شرطة الاحتلال قرب نابلس، وإصابات جراء قمع الاحتلال فعاليات في مسافر يطا وكفر قدوم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- استشهاد مرشد تربوي من بيت إجزا

- منع متضامنين أجانب من الوصول إلى التوانة وقمع فعالية للمواطنين في مسافر يطا واصابات ومواجهات بعدة مناطق

- خبير إسرائيلي: خطاب الرئيس عباس أسقط حديث لابيد عن "حل الدولتين"

- غانتس يزعم: من المستحيل التوصل لتسوية مع الفلسطينيين

- فاجعة في طوباس: وفاة ثلاثة أشقاء في غضون أيام

- واشنطن تحذر لبنان من أي تحرك لحزب الله ضد إسرائيل

- فرض اغلاق شامل اليوم

- ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب إلى 94 شخصا

* "الحياة الجديدة":

- مخالفات الاحتلال المرورية رصاص للقتل.. استشهاد الشاب "محمد أبو كافية" من بيت إجزا

- إعلاميون وأكاديميون عرب: خطاب الرئيس أحرج اسرائيل وفضح جرائمها أمام العالم

- منع مواطنين ونشطاء من مساندة أهالي قرية التوانة واعتقال أسير محرر مصاب بالسرطان من قرية كفر عين

- 30 معتقلا يخوضون اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري

- الاحتلال يفرض اغلاقا شاملا على الضفة وغزة خلال الأعياد اليهودية

- السفير الديك: 25 فلسطينيا كانوا على متن مركب طرطوس توفي 6 منهم

- برعاية الرئيس: افتتاح مهرجان نابلس للتسوق 2022

* "الأيام":

- إصابات جراء قمع الاحتلال فعاليات في مسافر يطا وكفر قدوم والتصدي لعملية اقتحام في مخيم شعفاط

- مواجهات ليلية مع الاحتلال في بلدات الطور وسلوان وبيت إجزا وسبسطية

- الاحتلال يفرض اغلاقا شاملا على الضفة وغزة بدءا من اليوم

- القدس: بلدية الاحتلال تشوه سور القدس التاريخي بصور وشعارات تلمودية

- الخارجية: 25 فلسطينيا كانوا على متن المركب اللبناني الذي غرق قبالة سواحل طرطوس توفي منهم 6

- عدد قتلى مركب الموت يرتفع إلى 94 وعائلات فلسطينية ولبنانية تشيع الضحايا

- فاجعة في طوباس: وفاة 3 أطفال أشقاء خلال أيام قليلة في ظروف غامضة