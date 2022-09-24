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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأحد 25 سبتمبر 2022 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاحد غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. 

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم غد الاثنين، حارا نسبيا إلى حار حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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