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استشهاد شاب وإصابة عدد آخر في كمين للاحتلال جنوب نابلس

الأحد 25 سبتمبر 2022 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب وإصابة عدد آخر في كمين للاحتلال جنوب نابلس



رام الله / سما /

 استشهد الشاب سائد الكوني في العشرينيات من عمره، فجر اليوم الأحد، برصاص قوة إسرائيلية نصبت كمينًا لمجموعة من الشبان في منطقة التعاون العلوي جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوة نصبت الكمين لدراجة نارية كان على متنها الشهيد الكوني، ومركبة كان بداخلها مجموعة من الشبان أصيب بعضهم بجروح متفاوتة.

واختطفت القوة الإسرائيلية، جثمان الشهيد الكوني بعد أن سقطت عن دراجته النارية التي احترقت بالكامل بفعل استهدافها بوابل من الرصاص.

وادعت مصادر إسرائيلية، أن الشبان كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية قرب مستوطنة براخا.

ونعت مجموعتات "عرين الأسود" في بلدة نابلس القديمة الشهيد الكوني أحد عناصرها، مؤكدةً أنه استشهد خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في منطقة الجبل الجنوبي للمدينة (جبل الطور) قرب مستوطنة "براخاه" وأن قوات الاحتلال قد احتجزت جثمانه.

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