رد لافروف على سؤال يتعلق باندلاع حرب عالمية ثالثة

موسكو/سما/

جدد وزير الخارجية سيرغي لافروف تأكيد قدرة روسيا التامة على حماية أراضيها، عملا بعقيدتها العسكرية واستراتيجياتها وتشريعاتها، وأشار إلى أنه لن يصدر تنبؤات قاتمة حول حرب عالمية ثالثة.



وفي مؤتمر صحفي أدلى به في أعقاب كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سئل لافروف عن موقفه تجاه تصريح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الذي أعرب عن تخوفه لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

فأجاب: "لا أريد الآن إصدار تنبؤات قاتمة، إلا أنني أجدد التأكيد أن كافة أراضي روسيا تخضع لحماية الدولة التامة، وعقيدة روسيا العسكرية، وتشريعاتها واستراتيجياتها تنسحب على كافة أراضي روسيا الاتحادية" بما فيها تلك التي قد تنضم إلى قوام روسيا.