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الشعبية تعلن أسماء 30 معتقلًا يتجهزون للإضراب عن الطعام غدًا

السبت 24 سبتمبر 2022 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تعلن أسماء 30 معتقلًا يتجهزون للإضراب عن الطعام غدًا



غزة/سما/

أعلنت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أسماء ثلاثين معتقلًا يتجهون، غدًا، لخوض الإضراب الجماعي عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري وللضغط من أجل انتزاع حياتهم من بين أنياب السجان الصهيوني.

وأشارت، في بيان صحفي إلى أنّ "السجان الصهيوني وفي إطار الانقضاض على هذه الخطوة يحاول التواصل مع الأسرى الإداريين، من أجل تقديم عرض لهم"، لافتةً إلى أنّ "هناك تشبث واضح من الأسرى بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري، مؤكدةً أن "الصورة غداً ستكون أكثر وضوحاً".

وأكدت أنه من المقرر أن تلتحق بهم دفعات أخرى. 

أسماء الأسرى الذين سيضربون عن الطعام غدًا: 

1.    نضال أبو عكر.
2.    إيهاب مسعود.
3.    عاصم الكعبي.
4.    أحمد حجاج.
5.    ثائر طه.
6.    رامي فضايل.
7.    لطفي صلاح.
8.    صلاح الحموري.
9.    غسان زواهرة.
10.    كنعان كنعان.
11.    أشرف أبو عرام.
12.    غسان كراجة.
13.    صالح أبو عليا.
14.    عوض كنعان.
15.    ليث كسابرة.
16.    صالح الجعيدي.
17.    باسل مزهر.
18.    مجدي الخواجا.
19.    جهاد شريتح.
20.    هيثم سياج.
21.    مصطفى الحسنات.
22.    عزمي شريتح.
23.    محمد أبو غازي.
24.    أحمد الخاروف.
25.    نصرالله البرغوثي.
26.    محمد فقهاء.
27.    تامر الحجوج.
28.    رغد شمروخ.
29.    زيد القدومي.
30.    سنار حمد.

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