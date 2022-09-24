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اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور وسلوان

السبت 24 سبتمبر 2022 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور وسلوان



القدس المحتلة/سما/

 اندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في بلدة الطور إثر اقتحام قوات الاحتلال التي اغرقت شوارع القرية بالمياه العادمة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان ومنازل القرية 

يشار الى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام القرية منذ الإعلان عن استشهاد الشاب محمد أبو جمعة ابن البلدة الخميس الماضي برصاص الاحتلال على أحد الحواجز شمال غرب رام الله.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في قرية سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفادشهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه المواطنين، خلال اقتحامها قرية سلوان، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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#الاحتلال #الطور #سلوان

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