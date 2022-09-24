تبون: سنبقى ندعم فلسطين حتى لو استعمرتها أقوى دولة في العالم

الجزائر/سما/

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الشعب الجزائري يعتبر القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية ولا يوجد أي جزائري لا يدعم فلسطين.

جاء ذلك خلال تصريحاتٍ له في اجتماع الحكومة الجزائرية مع الولاة (المحافظين) اليوم السبت، شدد خلالها على أنّ الجزائر لا تقبل الاستعمار للأراضي الفلسطينية.

وتابع تبون: "لو استعمرت فلسطين أقوى دولة في العالم سنبقى ندعمها، وفلسطين للفلسطينين و ليس لغيرهم، مضيفاً: "نحن حاربنا الاستعمار و دفعنا قوافل الشهداء لا يمكن أن نقبل بأن تستعمر دولة و سنحاربه أينما كان".

يذكر أن جميع الفصائل الفلسطينية ستشارك في اجتماع في الجزائر، في الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تحضيراً للقمة العربية المرتقبة التي أطلقت عليها الحكومة الجزائرية هذا العام اسم "قمة فلسطين"، وذلك بهدف "توحيد الصف العربي خلف القضية الفلسطينية".