  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تدين اعدام الشهيد ابو كافية: جريمة إرهاب دولة منظم

السبت 24 سبتمبر 2022 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدين اعدام الشهيد ابو كافية: جريمة إرهاب دولة منظم



رام الله/سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإعدام المربي الشهيد محمد علي حسين عوض "أبو كافية" (36 عاما) من بلدة بيت اجزا، شمال غرب القدس.

وكانت شرطة الاحتلال، قد اطلقت النار على الشاب عوض عمدا بهدف قتله بعد أن اصطدمت مركبته بمركبة شرطة في حادث سير جنوب غرب مدينة نابلس، بدلا من اسعافه، ما أدى إلى استشهاده.

واعتبرت "الخارجية"  هذه الجريمة  البشعة، جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا وفقا لتعليمات اطلاق النار التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي منحت جنوده رخصة لقتل الفلسطيني الاعزل دون أن يشكل اي خطر، ووفرت لهم الحماية والخصانة من اية عقوبات.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا، والمحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الإحتلال.

وقالت الخارجية، إن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال وقادتها على جرائمهم بحق أبناء شعبنا يشجعها على الافلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من الجرائم.

#الخارجية الفلسطينة

الأكثر قراءة اليوم

لماذا تراقب "إسرائيل" الانتخابات الإيطالية بقلق بالغ؟

هل هو خطاب "الوداع" الأخير للرئيس عباس ؟.. عبد الباري عطوان

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل

زيلينسكي مصدوم من "إسرائيل"

الدولار يحلق لأعلى مستوى امام الشيقل منذ عامين ونصف

غانتس "يتهرب" من الإجابة على سؤال حول تأييده إقامة دولة فلسطينية

هنية يدعو السعودية لإصدار عفوٍ ملكي عن جميع الموقوفين الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

photo_2022-09-24_17-36-51

الخارجية تعلن عدد الضحايا الفلسطينيين على متن قارب الهجرة غير الشرعية قبالة سوريا

حماس توجه تحذيراً للاحتلال..

Screenshot_20

الكشف عن خطة إسرائيلية لجلب اليهود من موسكو إلى تل أبيب

photo_2022-09-24_15-15-17

صور: الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس قرب نابلس

photo_2022-09-24_15-08-05

فاجعة في طوباس.. وفاة 3 أطفال أشقاء خلال أيام قليلة في ظروف غامضة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية