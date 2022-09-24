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بحر يدعو الأردن للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والأقصى

السبت 24 سبتمبر 2022 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحر يدعو الأردن للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والأقصى



غزة/سما/

دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، المملكة الأردنية للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك والتي تتصاعد وتيرتها بحجة "الأعياد اليهودية" المزعومة.

وشدد بحر السبت في بيان صحفي، أن هذه الانتهاكات تمثل تعديًا إسرائيليًا سافرا على دور الأردن في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد بحر في رسالة بعثها لرئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، أن جرائم الاحتلال الخطيرة التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى تمس العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم.


وحذر من تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات لما يمثله المسجد الأقصى من مكانة دينية كبيرة في عقيدة أبناء الأمة.

#أكرم بحر

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