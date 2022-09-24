  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تتوعد أوكرانيا برد مناسب

السبت 24 سبتمبر 2022 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تتوعد أوكرانيا برد مناسب



طهران/سما/

أعربت طهران عن أسفها لقرار الحكومة الأوكرانية بشأن العلاقات الدبلوماسية مع إيران، معتبرة أن هذا القرار بني على أساس تقارير غير مؤكدة وأجواء إعلامية أثارتها جهات خارجية.


وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى "الحيادية الواضحة التي تتبناها الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيال النزاع بين أوكرانيا وروسيا".


وشدد  كنعاني على "معارضة إيران للحرب، وضرورة التوصل لتسوية سياسية للخلافات بعيدا عن العنف"، معتبرا أن "اللقاءات والاتصالات العديدة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع نظيريه الروسي والأوكراني خلال الأشهر الماضية كانت من أجل المساعدة في حل الأزمة".

وأكد كنعاني أن "إيران سوف تتخذ الإجراء المناسب ردا على قرار الحكومة الأوكرانية"، كما نصح حكومة هذا البلد بـ"تجنب التأثر بأطراف ثالثة تسعى إلى تدمير العلاقات بين البلدين".

وكانت أعلنت كييف في وقت سابق عن إلغاء اعتماد سفير طهران وتقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها، على خلفية مزاعم واشنطن "أن إيران زوّدت روسيا بدفعة من المسيّرات".

#ايران #أوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

أول رد من "إسرائيل" على خطاب الرئيس عباس

لماذا تراقب "إسرائيل" الانتخابات الإيطالية بقلق بالغ؟

هل هو خطاب "الوداع" الأخير للرئيس عباس ؟.. عبد الباري عطوان

غزة: وفاة قسامي إثر تعرضه لإصابة أثناء السباحة

زيلينسكي مصدوم من "إسرائيل"

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل

فصائل وشخصيات فلسطينية تُعقب على خطاب الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

Screenshot_20

الكشف عن خطة إسرائيلية لجلب اليهود من موسكو إلى تل أبيب

photo_2022-09-24_15-15-17

صور: الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس قرب نابلس

photo_2022-09-24_15-08-05

فاجعة في طوباس.. وفاة 3 أطفال أشقاء خلال أيام قليلة في ظروف غامضة

معاريف: خشية إسرائيلية من اقتحام الكنيست

استشهاد شاب بزعم تنفيذه عملية دهس قرب نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية