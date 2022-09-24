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لبنان: الجيش يعلن توقيف مهرب القارب الذي غرق قبالة طرطوس

السبت 24 سبتمبر 2022 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: الجيش يعلن توقيف مهرب القارب الذي غرق قبالة طرطوس



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني عن توقيف المواطن المتورط في تهريب القارب الذي غرق قبالة محافظة طرطوس السورية وأسفر عن مقتل العشرات.


وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "بتاريخ 21 سبتمبر 2022، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقا من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالا حتى المنية جنوبا، كما اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21 سبتمبر 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22سبتمبر 2022".

وأضاف البيان: "يستمر التحقيق مع الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص".

#الجيش اللبناني #لبنان #قارب طرطوس

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