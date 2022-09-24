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بلدية غزة توضح سبب إغلاق مطعم عاهد الشوا

السبت 24 سبتمبر 2022 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة توضح سبب إغلاق مطعم عاهد الشوا



غزة/سما/

أعلنت بلدية غزة هاشم، اليوم السبت، أن إغلاق مطعم عاهد الشوا غرب مدينة غزة، جاء بسبب كثرة الشكاوي من قبل سكان المنطقة، والإشكاليات التي تمس بالمنطقة كونها حيوية وبها مدرسة، وانتهاء رخصة مطعمه منذ عام 2020. 

وقال مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة، حسين عودة، "إن معدات الشوي تعمل على إغلاق الرصيف كما وأن الدخنة الناتجة عن عملية الشواء تضر بالسكان المحطين به".

وأضاف "إن من ضمن المخالفات اليت يقوم بها وتقدم المواطنون بشكوى ضدها، قيامه بعملية الذبح خارج المسلخ، وما ينتج عنها من روائح كريهة تضر بصحة المواطنين"، مؤكداً على ضرورة حل هذه المشكلات للحصول على الرخصة".

وأشار إلى أن البلدية أخبرته بضرورة تسوية أوضاعه وأخذ الاحتياطات اللازمة للحصول على الرخصة، لكنه لم يفعل مشيراً إلى أن وظيفة البلدية الأسياسية تنظيم المدينة، مستنكرًا الاتهامات و التصريحات التي أدلى بها مدير مطعم عاهد الشوا والتي لا أساس لصحتها.

وكان عاهد الشوا نشر مناشدة طالب بالوقوف إلى جانبه والنظر في معاناته، وتحمل المسؤولية تجاه المنشأة التجارية القائمة منذ عشرات السنين، وهي مصدر رزق للعديد من الأُسر المستورة.

وقال الشوا بيان له: إنه "تمت الموافقة بشكل رسمي من قبل المجلس البلدي التابع لبلدية غزة على طلب تجديد الرخصة بعد كشف ومعاينة لجنة المتابعة والتفتيش التابعة للبلدية، إلا أننا قد تفاجأنا بإعتقال صاحب المنشأة".

#بلدية غزة #مطعم عاهد الشوا

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