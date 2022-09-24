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بوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي

السبت 24 سبتمبر 2022 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي



موسكو/سما/

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ينص على إجراءات مبسطة للحصول على الجنسية الروسية للأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل.


وذكر الكرملين، في بيان أن الرئيس بوتين وقع على قانون ينص على أن "الأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل، سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا".


كما ينص القانون على إمكانية إبرام عقد الخدمة العسكرية مع الأجانب لمدة عام واحد، في السابق كان الحد الأدنى لمدة هذا العقد خمس سنوات.

وسيكون هؤلاء قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا.
 

#الكرملين #بوتين #روسيا #أوكرانيا #الجنسية الروسية #الحرب الروسية الاوكرانية

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