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صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس قرب نابلس

السبت 24 سبتمبر 2022 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس قرب نابلس



نابلس/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم السبت، عن هوية منفذ عملية الدهس في منطقة مستوطنة "حفات جلعاد" قرب نابلس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي: "إنّ منفذ عملية الدهس في منطقة مستوطنة "حفات جلعاد" قرب نابلس هو محمد عواد يبلغ من العمر (36 عامًا) من سكان بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس".

واستشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، بزعم تنفيذه عملية دهس، قرب مستوطنة (حفات جلعاد) المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب غرب نابلس وشرق قلقيلية.

وزعمت قناة كان العبرية : "أن فلسطيني صدم سيارة شرطة إسرائيلية قرب حفات جلعاد، والشرطي رد بإطلاق النار،و أعُلن عن استشهاده.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية "أن  فلسطيني قام بدهس عناصر من الشرطة الإسرائيلية يقفون بجانب سيارتهم في منطقة مستوطنة "حفات جلعاد" قرب نابلس.
 
وأضافت أن العملية أدت إلى إصابة شرطي وجندي إسرائيليين بجراح طفيفة، وقام جندي الإسرائيلي بإطلاق النار نحو منفذ عملية الدهس.



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#نابلس #عملية دهس #الشهيد محمد عواد #القدس
photo_2022-09-24_15-04-23

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