الاحتلال يعتقل مريضاً بالسرطان وأسيراً سابقاً

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الشاب عاصف الرفاعي (20 عامًا) من بلدة كفر عين شمال رام الله، وهو مصاب بسرطان القولون والغدد، وتعرض للإصابة ثلاث مرات، كما أنه أسير سابق، حيث تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلاً ثلاث مرات، وهذا الاعتقال الرابع الذي يتعرض له، وهو بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، وبحسب والده إن وضعه الصحي خطير، وذلك وفقًا لتقارير الأطباء.

وقال نادي الأسير إن اعتقال الاحتلال للشاب الرفاعي، يأتي في إطار تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال التي طالت منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية آب أكثر من 4800 مواطنًا، بما فيهم مرضى وجرحى.

وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو 600 أسير مريض من بينهم نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، من بينهم 23 أسيرًا ومعتقلًا يعانون من السرطان، والأورام بدرجات متفاوتة، ويُضاف لهم الشاب الرفاعي.

وحمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الشاب الرفاعي وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وطالب بضرورة الإفراج العاجل عنه ليتسنى له متابعة علاجه بين عائلته.