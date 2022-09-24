  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مريضاً بالسرطان وأسيراً سابقاً

السبت 24 سبتمبر 2022 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مريضاً بالسرطان وأسيراً سابقاً



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الشاب عاصف الرفاعي (20 عامًا) من بلدة كفر عين شمال رام الله، وهو مصاب بسرطان القولون والغدد، وتعرض للإصابة ثلاث مرات، كما أنه أسير سابق، حيث تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلاً ثلاث مرات، وهذا الاعتقال الرابع الذي يتعرض له، وهو بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، وبحسب والده إن وضعه الصحي خطير، وذلك وفقًا لتقارير الأطباء. 

وقال نادي الأسير إن اعتقال الاحتلال للشاب الرفاعي، يأتي في إطار تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال التي طالت منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية آب أكثر من 4800 مواطنًا، بما فيهم مرضى وجرحى. 

وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو 600 أسير مريض من بينهم نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، من بينهم 23 أسيرًا ومعتقلًا يعانون من السرطان، والأورام بدرجات متفاوتة، ويُضاف لهم الشاب الرفاعي.

وحمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الشاب الرفاعي وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وطالب بضرورة الإفراج العاجل عنه ليتسنى له متابعة علاجه بين عائلته. 

#عاصف الرفاعي

الأكثر قراءة اليوم

أول رد من "إسرائيل" على خطاب الرئيس عباس

لماذا تراقب "إسرائيل" الانتخابات الإيطالية بقلق بالغ؟

هل هو خطاب "الوداع" الأخير للرئيس عباس ؟.. عبد الباري عطوان

الرئيس عباس: سلمنا طلبا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قراري 181 و194

غزة: وفاة قسامي إثر تعرضه لإصابة أثناء السباحة

زيلينسكي مصدوم من "إسرائيل"

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل

الأخبار الرئيسية

photo_2022-09-24_14-44-23

صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس قرب نابلس

معاريف: خشية إسرائيلية من اقتحام الكنيست

Screenshot_18

بوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي

استشهاد شاب بزعم تنفيذه عملية دهس قرب نابلس

عباس

حركة حماس تعقب على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية