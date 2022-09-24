  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا: إقالة نائب وزير الدفاع واستبداله بـ"جزار ماريوبول"

السبت 24 سبتمبر 2022 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: إقالة نائب وزير الدفاع واستبداله بـ"جزار ماريوبول"



د ب أ/سما/

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أصدرته اليوم السبت إقالة دميتري بولجاكوف نائب وزير الدفاع الروسي من منصبه.

وعزت الوزارة في بيانها هذه الخطوة بشكل رسمي إلى نقل بولجاكوف إلى “منصب آخر”.

وسيخلف بولجاكوف في منصبه ميخائيل ميزينتسيف الذي كان يرأس حتى الآن مركز إدارة الدفاع الوطني، وسيشرف ميزينتسيف في منصبه الجديد بشكل خاص على لوجستيات الجيش.

يذكر أن ميزينتسيف معروف في الخارج أيضا حيث إنه مسؤول عن الهجمات الخطيرة التي وقعت على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب أوكرانيا التي استولى عليها الروس في نهاية أيار/مايو الماضي.

وحسب الجانب الأوكراني، فقد قُتِل آلاف المدنيين أثناء حصار المدينة الذي استغرق أسابيع كما تم تدمير جزء كبير من المدينة، وكانت بريطانيا أدرجت ميزينتسيف على قائمة عقوبات بوصفه “جزار ماريوبول”.

كانت القيادة العسكرية الروسية بقيادة وزير الدفاع سيرجي شويجو تعرضت مؤخرا لانتقادات حتى داخل دوائر قريبة من الكرملين وذلك بعد الهزائم الأخيرة التي منيت بها روسيا حيث كان الجيش الروسي قد اضطر قبل نحو أسبوعين إلى الانسحاب من منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا تحت وطأة الهجمات المضادة الأوكرانية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بالتعبئة الجزئية لمئات الآلاف من جنود الاحتياط يوم الأربعاء الماضي.

#روسيا #جزار ماريوبول

الأكثر قراءة اليوم

أول رد من "إسرائيل" على خطاب الرئيس عباس

لماذا تراقب "إسرائيل" الانتخابات الإيطالية بقلق بالغ؟

هل هو خطاب "الوداع" الأخير للرئيس عباس ؟.. عبد الباري عطوان

غزة: وفاة قسامي إثر تعرضه لإصابة أثناء السباحة

الرئيس عباس: سلمنا طلبا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قراري 181 و194

زيلينسكي مصدوم من "إسرائيل"

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل

الأخبار الرئيسية

photo_2022-09-24_15-15-17

صور: الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس قرب نابلس

photo_2022-09-24_15-08-05

فاجعة في طوباس.. وفاة 3 أطفال أشقاء خلال أيام قليلة

معاريف: خشية إسرائيلية من اقتحام الكنيست

استشهاد شاب بزعم تنفيذه عملية دهس قرب نابلس

عباس

حركة حماس تعقب على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية