صحيفة فرنسية: السلطة الفلسطينية في فخ القمع

باريس/سما/

تحت عنوان: السلطة الفلسطينية في فخ القمع، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن نابلس في حالة تمرد، موضحة أنه مع حلول ليلة الثلاثاء الماضي أشعلت مشاهد حرب العصابات غير المسبوقة المدينة العظيمة في شمال الضفة الغربية. الفلسطينيون يواجهون الفلسطينيين بنيران كثيفة. منذ البداية، أطلق شبان النار على المدخل الشرقي للبلدة القديمة، باتجاه قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. على مسافة قريبة، تجمع مئات السكان في الطرف الآخر من ساحة الشهداء، التي تفتح على السوق ومتاهة من الحجارة القديمة، ويحدق المئات من السكان في الشرطة الملثمة.

وأضافت “لوموند” القول واصفة المشهد: كل التجار أنزلوا ستائرهم الحديدية. يستدير الأولاد الصغار المسلحون بالحصى في زقاق قريب. سيارة مدرعة تابعة للسلطة الفلسطينية تفرقهم وتطلق صفارات الإنذار. على بعد مائة متر، اشتعلت حرائق في الإطارات، مما أدى إلى إغلاق الشريان التجاري لوسط المدينة.

وأوضحت الصحيفة أن المتظاهرين يطالبون منذ يوم الاثنين بالإفراج عن قائد محلي شاب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المنافسة لحركة فتح الحاكمة. واعتقلت القوات الفلسطينية مطلوبًا لدى إسرائيل، هو مصعب اشتية. لكن مصعب اشتية قومي يصوب بندقيته نحو إسرائيل، واعتقاله مرفوض، يلخص جهاد الهندي، الذي ينسق أنشطة مركز بيسان للأبحاث مع جمعيات محلية.

وتابعت “لوموند“ أن هؤلاء الشباب يترددون. البعض منهم يود أن يتوجه إلى مقر الأمن الوقائي، الشرطة السياسية للسلطة الفلسطينية، في قلب المجمع المحصن للمحافظة. هنا يتم استجواب، أحياناً لشهور، السجناء ذوي الملفات الأكثر حساسية: وهم سجناء سياسيون، صحافيون، معارضون، سجناء رأي ونشطاء مسلحون، المتهورون في مخيمات اللاجئين الذين أغراهم الكفاح المسلح ضد إسرائيل والكوادر الأكثر خبرة في الجهاد الإسلامي، المنظمة الصغيرة الشقيقة لحماس. والاتهامات بسوء المعاملة مستمرة هناك. “التعذيب ممارسة ممنهجة، راسخة منذ سنوات: المواقف المجهدة، والحرمان من النوم، والضرب”. يتهم عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لإسرائيل وفلسطين، “السلطات تعرف ذلك، لكن في معظم الأحيان، لا يتم محاسبة المسؤولين”.

واعتبرت “لوموند” أن أريحا هي الوجه المظلم للسلطة الفلسطينية. لكن بالنسبة للمشاغبين في نابلس، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الشباب الفلسطينيين، أصبحت هذه السجون تجسيدًا للسلطة الفلسطينية بأكملها. وباعتقال اشتية، تقدم السلطة الفلسطينية عرضا أمام الرئيس محمود عباس (المنتخب عام 2005 لمدة أربع سنوات) وهو يتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. يريدون أن يُظهروا لإسرائيل والولايات المتحدة أنهم يقاتلون كل من يحاول تنفيذ هجوم “إرهابي”، كما تنقل الصحيفة عن جهاد الهندي.

وأشارت “لوموند” إلى أن الحكومة الإسرائيلية جددت في الأسابيع الأخيرة رسائلها للسلطة الفلسطينية، بشكل سري ولكنها كانت ملحة. إذ تحثها على المشاركة في قمع انتفاضة متصاعدة. ونفذت القوات الإسرائيلية منذ الربيع 900 اقتحام في نابلس، و500 في جنين (شمال)، بحسب معطيات حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية من منظمات دولية. وهم يواجهون مقاومة متزايدة. وقتل في نابلس عشرين فلسطينيا وجرح 2000 آخرون. وقتل ما مجموعه 95 فلسطينيا، بينهم مدنيون، هذا العام في اشتباكات بالضفة الغربية – وهي أسوأ حصيلة منذ عام 2016. كما قتل جندي وشرطي إسرائيلي.

كما أشارت “لوموند” إلى توثيق اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان 397 شكوى من التعذيب وسوء المعاملة في سجون الضفة الغربية هذا العام – و196 شكوى في غزة تحت حكم حماس. وتشير الأمم المتحدة في معرض حديثها إلى أن عددًا قليلاً فقط من الشكاوى (…) أدى إلى ملاحقات قضائية، ولم تتم إدانة الجناة تقريبًا، الأمر الذي يساهم في خلق مناخ من الإفلات من العقاب. ويشير عمار الدويك، مدير الهيئة المستقلة التي تزور هذه المعتقلات، إلى أن سجون أريحا كانت أقل تواجدًا في الأشهر الأخيرة. إنها نتيجة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان. لا يوجد عدد أقل من الاعتقالات، ولكن يتم توزيع السجناء بشكل أفضل في مدن أخرى.