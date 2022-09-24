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حماس تعقب على علمية الدهس قرب نابلس

السبت 24 سبتمبر 2022 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على علمية الدهس قرب نابلس



غزة/سما/

عقّبت حركة حماس، اليوم السبت، على عملية الدهس التي وقعت قبل قليل قرب نابلس شمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة شرطي وجندي إسرائيلييين

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أنّ عملية الدهس اليوم في نابلس وسبقها في جنين والخليل ورام الله تأتي في إطار المعركة مفتوحة للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من قطعان المستوطنين

وأضاف: إنّ "اقتحامات الأقصـى الأخطر خلال الأيام المقبلة، والعمليـات البطولية تتصاعد للرد عليها وعملية الدهس اليوم في نابلس ردًا على الجرائم".


وشدّد القانوع، على أنّ المسجد الأقصى خط أحمر، وسيشعل ثورة جديدة لشعبنا ستمتد في كل أرجاء الضفة الغربية والقدس المحتلة ردًا على العدوان والاقتحامات.

#حماس #نابلس

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