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أبو الغيط: القدس أرض محتلة ولا يجوز التعامل معها خلاف ذلك

السبت 24 سبتمبر 2022 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: القدس أرض محتلة ولا يجوز التعامل معها خلاف ذلك



القاهرة / سما /

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على أن مدينة القدس هي أرض محتلة وفقًا للقانون الدولي، ولا يجوز التعامل معها خلاف ذلك.

وقال أبوالغيط، في تغريدة نشرها اليوم السبت عبر "تويتر": "إن القدس الشرقية هي أرض محتلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها غير ذلك".

وتابع بالقول: "من ينادي باحترام القانون الدولي يجب ألا يطبق معايير مزدوجة".

يشار إلى أن أبو الغيط، استقبل أمس الجمعة، رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال أبوالغيط إنهما تناقشنا مطولاً حول الأزمة اليمنية، وما تقوم به الحكومة الشرعية من عمل مهم لتخفيف معاناة الشعب واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدًا على أن الحل السياسي يظل هو السبيل لمعالجة الصراع في اليمن، والحفاظ على وحدته وسيادته.

#أحمد أبو الغيط #جامعة الدول العربية

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