بنغلاديش: ندعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

وكالات / سما /

أعلنت رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة، دعم بلادها المطلق لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في خطابها مساء الجمعة، أمام قادة ورؤساء دول العالم المشاركين في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

وقالت حسينة في كلمتها: “سنواصل تقديم دعمنا للشعب الفلسطيني، تأكيد دعمنا المطلق لحل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)”.

وأضافت: “أعيد التأكيد على دعم بنغلاديش المطلق لإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

ومنذ عام 2014، توقفت عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لرفض تل أبيب وقف الاستيطان وتنكرها لفكرة “حل الدولتين”.

وحول أزمة اللاجئين الروهينجا، قالت حسينة: “على الرغم من قيامنا بإجراء مناقشات ثنائية مع ميانمار، وتعاوننا مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين، لم تتم إعادة أي من الروهينجا إلى منازل أجدادهم في ميانمار”.

وأردفت: “الاضطرابات السياسية المستمرة والنزاعات المسلحة جعلت عودة هؤلاء النازحين إلى بلدهم أكثر صعوبة، وآمل أن تقوم الأمم المتحدة بدور فعال في هذا الأمر”.

وتابعت: “لقد تسبب التواجد المطول للروهينجا في بنغلاديش، في حدوث تداعيات خطيرة على الاقتصاد والبيئة والأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في بلادي”.

وزادت: “أدى عدم اليقين بشأن العودة إلى الوطن إلى إحباط واسع بين الروهينجا”، محذرةً من أن “هذا الوضع يمكن أن يؤجج التطرف إذا استمر أكثر من ذلك، مما سيؤثر على أمن واستقرار المنطقة بأكملها”.

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينجا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل آلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.