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إصابة ثلاثة صحفيين خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان جنوب الخليل

السبت 24 سبتمبر 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب ثلاثة صحفيين بجروح متفاوتة، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، عليهم أثناء خلال قمعها اليوم السبت 24/9/2022، للفعالية المساندة للمواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنعتهم من التغطية.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتدت على مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مشهور الوحواح، وأصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، فيما أصيب الصحفي فادي خلاف الذي يعمل في تلفزيون فلسطين بالإغماء، وكذلك المصور الصحفي وسام الهشلمون، عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت المواطنين والمتضامنين الأجانب من الوصول إلى قرية التوانة ببلدة يطا، جنوب الخليل، لمساندة الأهالي في ظل مواصلة عمليات الاستيطان، الهادفة لترحيل المواطنين من أراضيهم.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور لمراسلنا:"إن هذه الفعالية التي وكانت حركة "فتح" إقليم يطا وضواحيها، واللجان الوطنية والشعبية، ولجان الحماية والصمود، دعت لهذه الفعالية الهادفة لمساندة المواطنين في التجمعات السكانية في المسافر، في ظل الهجمة التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الذي يسعى للاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان، وإنشاء معسكرات تدريب."

#الخليل #الصحفيين #الاستيطان

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