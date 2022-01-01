الأمم المتحدة تدعو إلى بذل جهود لسد 3 فجوات رئيسية لإنهاء كورونا

وكالات / سما /

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى بذل جهود لسد 3 فجوات رئيسية لإنهاء جائحة ‏"كوفيد-19‏‎"‎‏.‏

وأشار في حدث رفيع المستوى بشأن إنهاء الوباء، أمس الجمعة، إلى أن أول فجوة مطلوب سدادها هي "فجوة التعزيز"، موضحا أن التغطية المعززة للقاح منخفضة في كل مكان، وأضاف أن البلدان المنخفضة الدخل على وجه الخصوص لا تزال تكافح الوباء، لافتا إلى أنه تم تطعيم وتعزيز 35 في المئة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية، و31 في المئة من كبار السن، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.

ثاني الفجوات، بحسب غوتيريش، فهي "فجوة الاختبار"، مبينا أن معدلات الاختبار تنخفض في كل مكان، مما يعرّض العالم للمتغيرات المحتملة، ويقوّض إطلاق العلاجات الجديدة.

وتابع أن إعطاء هذه الأدوية الجديدة فرصة يعني توسيع نطاق تغطية الاختبارات والعلاج بشكل كبير، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

أما ثالث الفجوات المطلوب سدادها لإنهاء جائحة "كوفيد-19"، قال أنطونيو غوتيريش إنها "فجوة الاستعداد"، مؤكدا أنه حان الوقت لتعزيز الدفاع ضد التهديدات المستقبلية، من خلال الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وقدرات التصنيع والتشخيص المحلية، وتوفير قوى عاملة صحية بأجر جيد ومجهزة جيدا.