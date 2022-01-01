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نادي الأسير يحمل الاحتلال مسؤولية اعتقال شاب مُصاب بالسرطان

السبت 24 سبتمبر 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت ، الشاب عاصف الرفاعي (20 عامًا) من بلدة كفر عين/ رام الله، وهو مصاب بسرطان القولون والغدد، وتعرض للإصابة ثلاث مرات، كما أنه أسير سابق، حيث تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا ثلاث مرات، وهذا الاعتقال الرابع الذي يتعرض له، وهو بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، وبحسب والده إن وضعه الصحي خطير، وذلك وفقًا لتقارير الأطباء.

وقال نادي الأسير إن اعتقال الاحتلال للشاب الرفاعي، يأتي في إطار تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال التي طالت منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية آب أكثر من 4800 مواطنًا، بما فيهم مرضى وجرحى.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الشاب الرفاعي وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وطالب بضرورة الإفراج العاجل عنه ليتسنى له متابعة علاجه بين عائلته.

يذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 600 أسير مريض من بينهم نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، من بينهم 23 أسيرًا ومعتقلًا يعانون من السرطان، والأورام بدرجات متفاوتة، ويُضاف لهم الشاب الرفاعي.

#نادي الأسير #السرطان

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