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قناة إسرائيلية: ازدياد أعداد العمليات الفدائية خلال العام الجاري

السبت 24 سبتمبر 2022 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية: ازدياد أعداد العمليات الفدائية خلال العام الجاري



القدس المحتلة / سما /

رصد تقرير نشرته القناة الـ13 العبرية مساء الجمعة ازدياد أعداد العمليات الفدائية الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال العام الجاري.

وقالت القناة، في تقريرها  السبت، إنّ ما يقرب من 110 عمليات نفّذها مقاومون خلال العام الجاري في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة من بئر السبع جنوبًا حتى عكا شمالًا.

وذكرت أنّ هذه العمليات تنوّعت ما بين طعن ودهس وإطلاق نار، وأسفرت عن مقتل 27 إسرائيليًا، منهم 4 من جنود الاحتلال.

وزعمت إحباط مئات العمليات خلال العام الجاري، منها 47 عملية في القدس وحدها.

أمّا على صعيد الصواريخ، فذكرت القناة العبرية أنّ ما يربو على 1160 صاروخًا تمّ إطلاقها من أراضي القطاع تجاه الأراضي المحتلة.

#العمليات الفدائية

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