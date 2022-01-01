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هل ستشهد فلسطين سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة؟

السبت 24 سبتمبر 2022 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل ستشهد فلسطين سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة؟



رام الله / سما /

أفادت الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت، بأن طقس فلسطين ، يشهد الأيام المقبلة، مرتفعًا جويًا، مشيرة إلى أنه لا يوجد مؤشرات حول سقوط أمطار، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد، إنه وفق الخرائط الجوية، فلا يوجد قراءة لتساقط الأمطار، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أبو أسعد  ، أن الأسبوع الجاري سيشهد درجات حرارة معتدلة إلى حد ما، لكن بعدها ستشهد المنطقة مرتفعًا جويًا، لمدة أربعة أيام.

ووفق دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، فإن اليوم السبت، ستكون الأجواء خريفية غائمة جزئيًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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