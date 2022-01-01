إعلامي مصري يهاجم السلفيين بعد منع حفلة رمضان بالإسكندرية

وكالات / سما /

هاجم الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الحملة التي منعت إقامة حفل للفنان محمد رمضان في مدينة الإسكندرية قبل أيام، وقال؛ إن التيار السلفي يسيطر على المدينة.

وقال عيسى في مقابلة تلفزيونية: "التيار السلفي يسيطر على الإسكندرية، وحوَّلها من عروس البحر المتوسط إلى أرملة".

ودعا "مؤسسات الدولة" لمحاسبة كل من دعا إلى هذه الدعوة، التي وصفها بـ"المنتهكة للدستور المصري"، الممثلة في منع مواطن من دخول بلده.

وأضاف: "ما جرى مع محمد رمضان دليل بؤس العقل المصري، وكيف يمكن أن تسمح الدولة أن يجرؤ أي بني آدم أو جهة أو مجموعة تطالب بطرد فنان من مدينة في بلده!".

وأضاف: "ما حدث صفاقة ضد فنان له شعبية وجماهير.. وما هذا العته في التناول؟"، وفق وصفه.

رد الفنان المصري محمد رمضان، على الشائعات المتداولة حول طرده من أحد المقاهي في محافظة الإسكندرية، وما نشرته "عربي21" بشأن الحادثة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيحه بأنه خرج بإرادته إلى مكان آخر.

وبعد نشر "عربي21" للخبر، قال الممثل والمغني المصري في رده على الموقع: "حق الرد على المواقع الموجهة المضللة، أولا دي قهوة اسمها والي مسمهاش الريحاني وشكرا لأصحابها".

وكانت "عربي21" قد أوضحت في خبرها المنشور، رد رمضان إلى جانب الأخبار المتداولة، وتوضيحه بأنه غادر المكان بسبب الأعداد الكبيرة من المعجبين.

وتابع موضحا تفاصيل الواقعة: "دخلت أشرب الشاي، ولما حصل تكدس، قمت مشيت علشان ميحصلش خساير للمكان بسبب الزحمة، رحت شربت الشاي في مكان تاني، ومعظم الناس اتحركوا ورايا".

ونشر رمضان في رده مقطع فيديو يوضح أعداد الناس الذين قال إنهم من المعجبين به داخل المقهى.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل، قالوا إن رمضان طُرد من المقهى، بالتزامن مع حملة لإلغاء حفله المقرر إقامته بالمحافظة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكد نشطاء حدوث شجار ومشاحنات عنيفة بمجرد دخول رمضان إلى أحد المقاهي، أسفر عن قيام صاحب المقهى بطرده، مما دفع الأول للانسحاب سريعا.