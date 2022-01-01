  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

إعلامي مصري يهاجم السلفيين بعد منع حفلة رمضان بالإسكندرية

السبت 24 سبتمبر 2022 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلامي مصري يهاجم السلفيين بعد منع حفلة رمضان بالإسكندرية



وكالات / سما /

هاجم الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الحملة التي منعت إقامة حفل للفنان محمد رمضان في مدينة الإسكندرية قبل أيام، وقال؛ إن التيار السلفي يسيطر على المدينة.

وقال عيسى في مقابلة تلفزيونية: "التيار السلفي يسيطر على الإسكندرية، وحوَّلها من عروس البحر المتوسط إلى أرملة".

ودعا "مؤسسات الدولة" لمحاسبة كل من دعا إلى هذه الدعوة، التي وصفها بـ"المنتهكة للدستور المصري"، الممثلة في منع مواطن من دخول بلده.

وأضاف: "ما جرى مع محمد رمضان دليل بؤس العقل المصري، وكيف يمكن أن تسمح الدولة أن يجرؤ أي بني آدم أو جهة أو مجموعة تطالب بطرد فنان من مدينة في بلده!".

وأضاف: "ما حدث صفاقة ضد فنان له شعبية وجماهير.. وما هذا العته في التناول؟"، وفق وصفه.

رد الفنان المصري محمد رمضان، على الشائعات المتداولة حول طرده من أحد المقاهي في محافظة الإسكندرية، وما نشرته "عربي21" بشأن الحادثة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيحه بأنه خرج بإرادته إلى مكان آخر.

وبعد نشر "عربي21" للخبر، قال الممثل والمغني المصري في رده على الموقع: "حق الرد على المواقع الموجهة المضللة، أولا دي قهوة اسمها والي مسمهاش الريحاني وشكرا لأصحابها".

وكانت "عربي21" قد أوضحت في خبرها المنشور، رد رمضان إلى جانب الأخبار المتداولة، وتوضيحه بأنه غادر المكان بسبب الأعداد الكبيرة من المعجبين.

وتابع موضحا تفاصيل الواقعة: "دخلت أشرب الشاي، ولما حصل تكدس، قمت مشيت علشان ميحصلش خساير للمكان بسبب الزحمة، رحت شربت الشاي في مكان تاني، ومعظم الناس اتحركوا ورايا".

ونشر رمضان في رده مقطع فيديو يوضح أعداد الناس الذين قال إنهم من المعجبين به داخل المقهى.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل، قالوا إن رمضان طُرد من المقهى، بالتزامن مع حملة لإلغاء حفله المقرر إقامته بالمحافظة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكد نشطاء حدوث شجار ومشاحنات عنيفة بمجرد دخول رمضان إلى أحد المقاهي، أسفر عن قيام صاحب المقهى بطرده، مما دفع الأول للانسحاب سريعا.

#السلفيين #محمد رمضان #إبراهيم عيسى

الأكثر قراءة اليوم

أول رد من "إسرائيل" على خطاب الرئيس عباس

الرجوب: لا أساس لإنجاح المصالحة وفتح ليست قدر للشعب الفلسطيني

لماذا تراقب "إسرائيل" الانتخابات الإيطالية بقلق بالغ؟

الرئيس عباس: سلمنا طلبا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قراري 181 و194

هل هو خطاب "الوداع" الأخير للرئيس عباس ؟.. عبد الباري عطوان

غزة: وفاة قسامي إثر تعرضه لإصابة أثناء السباحة

زيلينسكي مصدوم من "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

عباس

حركة حماس تعقب على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة..

باكستان

باكستان توضح صحة التقارير حول زيارة وفد رسمي لها بزيارة إسرائيل

إسرائيل

تقرير: واشنطن حذرت لبنان من أي تحرك لحزب الله ضد إسرائيل

اقتحام

شاهد.. جيش الاحتلال يفشل في اعتقال مطارد من كتائب الأقصى في نابلس

_100274000__100270117_posters3-2

لماذا تراقب "إسرائيل" الانتخابات الإيطالية بقلق بالغ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية