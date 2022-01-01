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مزيد من الإنكسار والاستجداء

حركة حماس تعقب على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة..

السبت 24 سبتمبر 2022 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة حماس تعقب على خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة..



غزة / سما /

عقب المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم السبت، على خطاب الرئيس محمود عباس أمس في الأمم المتحدة. 

وقال برهوم: إنه "لا جديد في خطاب عباس بالأمم المتحدة سوى مزيد من لغة الانكسار والاستجداء، والذي لا يرتقي إلى خطاب بحجم القضية الفلسطينية".

وتابع: "عباس ذهب إلى الأمم المتحدة معزولا وطنيا وشعبيا، متخليا عن كل عوامل القوة المستندة إلى الوحدة والنضال والكفاح المشروع في مواجهة ومقاومة المحتل".

وأكمل برهوم: "نحن لا نعول على أي نتائج بعد هذا الخطاب سوى مزيد من مشاريع التهويد، و تجرؤ الاحتلال على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
 

#الأمم المتحدة #حركة حماس #حماس #الرئيس عباس

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