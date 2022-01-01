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حركة فتح: خطاب الرئيس وضع العالم أمام مسؤولياته وكشف خداع اسرائيل للعالم

السبت 24 سبتمبر 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حركة فتح: خطاب الرئيس وضع العالم أمام مسؤولياته وكشف خداع اسرائيل للعالم



رام الله / سما /

قال امين سر حركة فتح - اقليم نابلس- محمد حمدان أن خطاب الرئيس محمود عباس أنهى الهوامش التي استغلتها حكومات الاحتلال المتعاقبة في ممارسة الكذب السياسي وخداع العالم.

وأكد حمدان في تصريح صحفي صدر عنه، اليوم الجمعة، أن العالم هو من يتحمل مسؤولية تداعيات مواصلة الاسرائيليين عمليات القتل والتدمير والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية.

واضاف: " هذا الخطاب هو بمثابة تعزيز لحالة الاشتباك للكل الوطني بكل السبل التي كفلتها الشرعيه الدوليه للدفاع عن مقدرات شعبنا ومواصلة النضال حتى تحقيق الاستقلال "

وشدد حمدان على جهوزية حركة فتح وشعبنا الفلسطيني على مواجهة الة الارهاب الاسرائيلية في كافة الميدان وبكل الوسائل التي شرعها القانون الدولي.

#حركة فتح #فتح

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