7 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تتواصل عصر السبت منافسات الجولة الثالثة من بطولات الدوري العام لكرة القدم بإقامة 7 مباريات في الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

وفي دوري الدرجة الممتازة يلتقي اتحاد الشجاعية مع شباب الزوايدة على ملعب الدرة، بينما يلتقي شباب خانيونس مع خدمات رفح على ملعب خانيونس.

وفي الدرجة الأولى يلتقي أهلي غزة مع الجلاء على ملعب اليرموك، فيما يتواجه المجمع الإسلامي مع بيت لاهيا على ملعب فلسطين.

وتقام 3 مباريات في الدرجة الثانية، بحيث يلتقي التفاح مع اليرموك، والرباط مع جماعي رفح، والاستقلال مع خدمات المغازي.