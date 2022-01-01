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30 معتقلا يشرعون غدا بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الاداري

السبت 24 سبتمبر 2022 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
30 معتقلا يشرعون غدا بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الاداري



رام الله / سما /

يشرع 30 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم غدٍ الأحد، إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الاداري.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن هذا الاضراب جاء احتجاجا على سياسة الاعتقال الاداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.

وكان هؤلاء المعتقلون الإداريون قد وجهّوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

يذكر أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علما أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.

#سجون الاحتلال #هيئة الأسرى #الاعتقال الاداري #اضراب عن الطعام

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