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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 24 سبتمبر 2022 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (18-23 سبتمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11053 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 12107 وافدين.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10850 مواطناً و150 أجنبياً، و53 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11897 مواطناً، و147 أجنبياً، و60 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

#حركة السفر #السفر #معبر بيت حانون

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