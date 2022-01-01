رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قال فيه: إنه تم تسليم طلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قراري (181)، و(194)، وأن إسرائيل لم تعد شريكا للسلام، وسيتم البحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا، وتحقيق السلام.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس من على منصة الأمم المتحدة: أيها الناس، اسمعوا وعوا.. سلمنا طلبا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قراري 181 و194

-وزيرة خارجية السويد تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية وإدانتها لانتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

-لازاريني: "الأونروا" تساهم بشكل حيوي في الاستقرار الإقليمي ولا غنى للمجتمع الدولي عنها

-والدة الأسير المريض أبو حميد: حديث الرئيس عن ابني أثلج صدري

-الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بيوم إعلان المملكة ويمنح السفير السعودي السابق لدى الأمم المتحدة نجمة الاستحقاق

-اجتماع المانحين يرحب بالتقدم الذي أحرزته فلسطين في أجندة الإصلاح

-اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: كلمة الرئيس حاكت بكل حرف منها هواجسنا وحقوقنا الوطنية المشروعة

-عشرات الإصابات خلال مواجهات في الضفة وحداد ببلدة الطور

-ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 77 وتشكيل خلية عمل فلسطينية للمتابعة

"الأيام":

-الرئيس: لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل ولن نكون الطرف الوحيد الذي يلتزم بالاتفاقيات

-جيش الاحتلال يستعد لتوسيع عملياته بالضفة ويدعي إطلاق نار على مستوطنة "هار براخا"

-تعليقات إسرائيلية: خطاب لابيد يخدم إسرائيل دولياً ولا يلزمها بفعل أي شيء

-نيويورك: توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين فلسطين وماليزيا

-تجدد المواجهات في بلدة الطور بالقدس وقنابل غاز على مستشفى الخليل الحكومي

-الاحتلال يدعي اعتقال عدة شبان وفتى نفذوا عمليات في نابلس والخليل

-عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة ومواجهات مع جيش الاحتلال في مواقع عدة

-البرلمان الأردني يدين اقتحام أعضاء الكنيست لـ"الأقصى" ومقبرة باب الرحمة

-مصرع 80 شخصاً على الأقل في كارثة غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل سورية

-الاحتلال يحجز على حسابات بنكية لـ 49 أسيراً من القدس وداخل الخط الأخضر

"القدس":

-الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد شريكا للسلام وسنبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا

-إصابات خلال مواجهات واعتداءات بالضفة و"الطور"

-اشتية خلال اجتماع المانحين: تل أبيب خرقت جميع بنود اتفاق أوسلو

-مصرع 77 مهاجراً في غرق مركب قبالة السواحل السورية

-الأردن يحذر من نقل السفارة البريطانية إلى القدس

-الآلاف يؤدون صلاتي "الفجر العظيم" والجمعة في الأقصى