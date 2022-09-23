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ذوو شهيد من غزة يتبرعون بقرنيتيه

السبت 24 سبتمبر 2022 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ذوو شهيد من غزة يتبرعون بقرنيتيه



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح السبت، عن تبرع ذوو شهيد بقرنيتيه في إطار حملة "ومن أحياها"، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.

وأفادت "الصحة"، في تصريح مقتضب ، بأن "ذوي الشهيد وسيم عزام من جباليا، الذي استشهد مساء أمس يمنحون الأمل لمواطنين حرموا نعمة الأبصار من خلال التبرع بقرنيتيه".

واستشهد عزام، أحد عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أمس، متأثرًا بإصابة تعرض لها أثناء السباحة.

وأطلقت وزارة الصحة في غزة أواخر أغسطس/ آب الماضي البرنامج الوطني لزراعة القرنيات.

وحثت الوزارة المواطنين على التبرع بقرنيات ذويهم المتوفين، تحت اسم "ومن أحياها".

ووفق أرقام رسمية؛ فإن 300 تحويلة طبية من قطاع غزة للخارج لمن هم بحاجة لزراعة القرنيات.

#وسيم عزام #جباليا #وزارة الصحة

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