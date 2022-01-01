تداول برميل النفط دون 80 $ لأول مرة منذ بداية العام

وكالات / سما /

تراجع سعر النفط الخام، اليوم الجمعة، إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يناير الماضي، متأثرا بمخاوف الركود وقلق المستثمرين المتزايد بشأن اتجاه الاقتصاد.

وقالت شبكة ”سي إن إن“ في تقرير لها إن النفط سجل انخفاضا بنسبة 5.7% لينتهي عند 78.73 دولارًا للبرميل – وهو أدنى مستوى خلال اليوم منذ 11 يناير.

وأشار تقرير الشبكة الأمريكية إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء حملة الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم، من خلال رفع أسعار الفائدة.

ونقل التقرير عن روبرت ياوجر ، نائب رئيس العقود الآجلة للطاقة في شركة ميزوهو للأوراق المالية، قوله: ”إنهم يرسلون هذا الاقتصاد عمدًا نحو الركود.. رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يقضي على الطلب في كل شيء، لا سيما الطاقة“.

ويأتي التراجع في سوق الطاقة مدفوعا جزئيًا بارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات المنافسة، حيث يندفع المستثمرون إلى الملاذات الآمنة. وتميل هذه القوة الدولارية إلى أن تكون سلبية بالنسبة للنفط، الذي يتم تسعيره بالدولار، لأنها تقوض القوة الشرائية للمشترين الأجانب، حسب تقرير سي إن إن.

وقال مايكل تران، محلل استراتيجي للسلع والذكاء الرقمي في آر بي سي كابيتال: ”قوانين السوق تؤكد أننا إذا دخلنا في الركود، فإننا نتجه إلى الدولار ونبيع كل شيء آخر“.

ويعرض التقرير كيف تراجعت أسعار النفط الآن بنحو 40٪ منذ أن تجاوزت لفترة وجيزة 130 دولارًا للبرميل في مارس، عندما راهن المستثمرون على أن الحرب على أوكرانيا ستعرقل صادرات النفط الروسية. وقد ثبت أن المخاوف بشأن إمدادات النفط من روسيا مبالغ فيها مع استمرار البلاد في إرسال النفط الخام إلى الخارج.