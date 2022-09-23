دحلان يُعرب عن تضامنه مع أسر ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية

أبوظبي/سما/

أعرب قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح"، النائب محمد دحلان، مساء يوم الجمعة، عن تضامنه مع أسر ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة شواطئ سوريا.

وقال دحلان، في منشورٍ عبر صفحته على "الفيسبوك": "لا كلام، بل لا شيء إطلاقاً يمكنه أنّ يعبر عن الحزن الذي يجتاحنا من هول الكارثة التي أودت بحياة العشرات من أبناء شعبنا، ومن الأشقاء، ضحايا مركب الموت الذي غرق قبالة شواطئ سوريا الشقيقة".



وأضاف: "أننا نتضامن مع أسر الضحايا، ونسأل الله تعالى أنّ يوفق فرق الإنقاذ في الوصول إلى أكبر عددٍ ممكنٍ من الأحياء، وندعو بالرحمة لشهداء هذه الرحلة المشؤومة، إنا لله وإنا إليه راجعون".