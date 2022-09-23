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هنية يدعو السعودية لإصدار عفوٍ ملكي عن جميع الموقوفين الفلسطينيين

الجمعة 23 سبتمبر 2022 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يدعو السعودية لإصدار عفوٍ ملكي عن جميع الموقوفين الفلسطينيين



الدوحة/سما/

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية برقية تهنئة إلى كلٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين.

وقال هنية في رسالته إن حركته تشارك الشعب السعودي فرحته بهذه المناسبة السعيدة، وإنها تقدّر مواقف المملكة العربية السعودية وتاريخها العميق في خدمة قضايا المسلمين الكبرى والمركزية، وخصوصًا المسجد الأقصى ثالث المساجد قدسية بعد الحرمين الشريفين.

وأشار هنية إلى ضرورة تتويج هذه المناسبة السعيدة بإصدار عفوٍ ملكي عن جميع الموقوفين الفلسطينيين لدى المملكة العربية السعودية، وأن تبقى السعودية دار أمن وسلام لأبناء شعبنا الفلسطيني كما كانت وما زالت على عهدها الوثيق مع فلسطين، وأبنائها الذين احتضنتهم المملكة عبر عقود طويلة من الزمن.

#اسماعيل هنية

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