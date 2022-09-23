توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين فلسطين وماليزيا

نيويورك/سما/

بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب، وقع وزير الخارجية رياض المالكي، مع وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبد الله، اليوم الجمعة، أربع اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين دولتي فلسطين وماليزيا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

والاتفاقيات الأربع هي في مجالات: الصحة، والشؤون الإسلامية، والسياحة، والتعاون الثنائي المشترك.

وحضر توقيع الاتفاقيات إلى جانب سيادته ورئيس الوزراء الماليزي؛ اللجنة المشتركة بين البلدين، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.