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وزير خارجية السعودية: تصريح لابيد حل الدولتين "إيجابي"

الجمعة 23 سبتمبر 2022 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية السعودية: تصريح لابيد حل الدولتين "إيجابي"



الرياض/سما/

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن "تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير ‏لابيد، بشأن حل الدولتين إيجابي إذا تُرجم لأفعال".


وأضاف في تصريحات لقناة "العربية" السعودية: "لابد من أن يكون هناك حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام، ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية طرحت مبادرة السلام العربي في عام 2002، ونحن ندعم مساعي السلام منذ زمن طويل، وإذا كانت تصريحات لابيد جادة فهذا تطور إيجابي".


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أكد في كلمته في الأمم المتحدة، أمس الخميس، أنه "رغم وجود عوائق إلا أن إبرام اتفاق مع الفلسطينيين يقوم على حل (إقامة) دولتين لشعبين هو الخيار الصائب لأمن إسرائيل واقتصادها ولمستقبل أولادنا".

وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحاته لـ"العربية" أن "السلام يتطلب حوارا مباشرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن المملكة العربية السعودية حريصة على إرساء السلام".


وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتبر أن تصريح يائير لابيد بأن "حل الدولتين" هو الشيء الصحيح لأمن بلاده واقتصادها ومستقبل الأطفال الإسرائيليين، بأنه إعلان جريء.


ونقل الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل" عن بعض الخبراء، أن مجرد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه للدولة الفلسطينية المستقبلية وتأكيده على "حل الدولتين للصراع"، يعد بمثابة أقوى لغة استخدمها أي رئيس وزراء إسرائيلي بشأن السيادة الفلسطينية منذ أيام إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.

#الأمير فيصل بن فرحان #لابيد

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