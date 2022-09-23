  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

زيلينسكي مصدوم من "إسرائيل"

الجمعة 23 سبتمبر 2022 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينسكي مصدوم من "إسرائيل"



كييف/سمام

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه قد "صُدم" لأن السلطات الإسرائيلية لم تزود أوكرانيا بالأسلحة التي طلبتها كييف.


صرح زيلينسكي، اليوم الجمعة في مقابلة مع قنوات تلفزيونية فرنسية: "لا أفهم ما حدث لإسرائيل، لقد صدمت، إسرائيل لم تعطنا أي شيء، صفر".


واستطرد زيلينسكي أنه "يدرك أن الوضع في إسرائيل نفسها صعب، لكنه دعا البلاد لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي".


وأضاف زيلينسكي: "أفهم أنه يتعين عليهم الدفاع عن أراضيهم، ولكنني علمت بعد ذلك من استخباراتنا أن إسرائيل تزود بالفعل دولاً أخرى بهذه الأنظمة الدفاعية".

وحث زيلينسكي اليوم الجمعة، برلين على تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية لتكون قدوة للدول الأخرى و"لتحقيق النصر".


وقال زيلينسكي في مقابلة فيديو لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أود أن أناشد ألمانيا: أنتم دولة مستقلة عن البلدان الأخرى، إذا كنتم مستعدين لإنقاذ الناس... فأعطونا هذه المعدات... وإذا كنتم لا تريدون ذلك، فهذا رأيكم، ولكن بعد ذلك لا تقولوا إن الولايات المتحدة أولا، ثم بولندا يجب أن توفر المعدات، لا، يجب على الجميع تحمل المسؤولية".

#زيلينسكي #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

لبيد يعلن تأييده لحلّ الدولتين "بما يضمن أمن إسرائيل" ويوجه رسالة لغزة ..

ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الفصائل الفلسطينية بغزة تقر عدة خطوات لمواجهة الاحتلال

الدولار يواصل الارتفاع أمام الشيكل

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغوتيرس يجتمعون في نيويورك لمعالجة الأزمة المالية للأونروا

يينهم فلسطينيون .. ارتفاع ضحايا غرق قارب المهاجرين قرب طرطوس إلى 53 غريقا

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2022-09-23_17-55-30

أول رد من "إسرائيل" على خطاب الرئيس عباس

Screenshot_9

الرئيس عباس: سلمنا طلبا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قراري 181 و194

الرجوب: لا أساس لإنجاح المصالحة وفتح "ليست قدر لشعبنا"

حماس تعقب على اعتقال الاحتلال خلية للحركة في نابلس والخليل

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية