زيلينسكي مصدوم من "إسرائيل"

كييف/سمام

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه قد "صُدم" لأن السلطات الإسرائيلية لم تزود أوكرانيا بالأسلحة التي طلبتها كييف.



صرح زيلينسكي، اليوم الجمعة في مقابلة مع قنوات تلفزيونية فرنسية: "لا أفهم ما حدث لإسرائيل، لقد صدمت، إسرائيل لم تعطنا أي شيء، صفر".



واستطرد زيلينسكي أنه "يدرك أن الوضع في إسرائيل نفسها صعب، لكنه دعا البلاد لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي".



وأضاف زيلينسكي: "أفهم أنه يتعين عليهم الدفاع عن أراضيهم، ولكنني علمت بعد ذلك من استخباراتنا أن إسرائيل تزود بالفعل دولاً أخرى بهذه الأنظمة الدفاعية".



وحث زيلينسكي اليوم الجمعة، برلين على تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية لتكون قدوة للدول الأخرى و"لتحقيق النصر".



وقال زيلينسكي في مقابلة فيديو لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أود أن أناشد ألمانيا: أنتم دولة مستقلة عن البلدان الأخرى، إذا كنتم مستعدين لإنقاذ الناس... فأعطونا هذه المعدات... وإذا كنتم لا تريدون ذلك، فهذا رأيكم، ولكن بعد ذلك لا تقولوا إن الولايات المتحدة أولا، ثم بولندا يجب أن توفر المعدات، لا، يجب على الجميع تحمل المسؤولية".