والدة الأسير ناصر أبو حميد تعقب على خطاب الرئيس عباس عن نجلها

رام الله/سما/

أشادت لطيفة أبو حميد والدة الأسير المريض ناصر أبو حميد، بتسليط الرئيس محمود عباس الضوء على الحالة الصحية لنجلها ومطالبته بالإفراج عنه وتمكين عائلته من مشاهدته.

وأضافت في مقابلة مع تلفزيون فلسطين في أعقاب كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تحدث فيها عن الأسير ناصر أبو حميد: ترقبت كلمة الرئيس على أحر من الجمر، حيث أثبت احساسه بمعاناة أهالي الأسرى خاصة الاسرى المرضى.

وأشارت إلى أنها توقعت من الرئيس أن يتحدث عن قضية الأسرى، وأن حديثه عن نجلها المريض أثلج صدرها، خاصة أنه رفع صوره أمام العالم أجمع.

فيما قال ناجي شقيق الأسير ناصر: إن ناصر يحتضر، والرئيس يشعر بمعاناتنا كعائلة، والتقى بوالدتنا وأكد انه يبذل جهده ليكون ناصر معنا.

وشدد على ثقة العائلة بالرئيس وجهوده المتواصلة للإفراج عن الأسير ناصر.

وأوضح أن الرئيس تحدث عن كل ما هو مهم بالنسبة لشعبنا ولناصر وللأسرى وهي قضيتنا، وخطابه تاريخي بمعنى الكلمة، أبدى فيه الرئيس إصرارا يليق به وبمسيرته وموقفه الجبار الذي يمثل الشعب الفلسطيني.