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البرلمان الاردني يدين اقتحام أعضاء الكنيست "الأقصى" ومقبرة باب الرحمة

الجمعة 23 سبتمبر 2022 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان الاردني يدين اقتحام أعضاء الكنيست "الأقصى" ومقبرة باب الرحمة



عمان/سما/

 أدانت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، اليوم الجمعة، اقتحام عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلية، ومستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

واستنكرت اللجنة، في بيان صدر عنها على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، اليوم الجمعة، إقدام عدد من أعضاء الكنيست على النفخ بالبوق داخل مقبرة باب الرحمة المحاذية للأقصى، في خطوة تعتبر استفزازا وانتهاكا خطيرا لحرمة المسجد المبارك وأكنافه.

وأشارت إلى أن محاولات الاحتلال لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة و"الأقصى"، مرفوضة ومصيرها إلى الفشل.

وأكدت اللجنة أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيرة إلى مواقف الملك عبد الله الثاني الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية.

ودعت البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضاغطة التي من شأنها وقف تلك الممارسات غير المشروعة، والتي ترفضها الأعراف والمواثيق الدولية.

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#البرلمان الاردني #الكنيست #المسجد الاقصى

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