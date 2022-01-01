فصائل وشخصيات فلسطينية تُعقب على خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

غزة/سما/

عقبت فصائل وشخصيات فلسطينية، مساء يوم الجمعة، على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

و قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض إن خطاب الرئيس محمود عباس حمل مفاصل مهمة، ومنها التأكيد على معاملة شعبنا كشعب تحت الاحتلال واسرائيل كدولة احتلال، ومطالبته بتنفيذ القرارين 181 و194 وتحميل اسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية مسؤوليتها القانونية والاخلاقية السياسية وتسليط الضوء على قضية اللاجئين.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه خطاب قوي متماسك يتطلب البدء بوضع الخطوات والاجراءات العملية لمواجهة الواقع المر والصعب الذي يعيشه شعبنا انطلاقا من اننا شعب تحت الاحتلال يواجه دولة احتلال غاشم.

وتابع أن خطاب الرئيس عكس معاناة شعبنا ويأسه من ازدواجية المعايير في التعامل مع قضيته.

"فتح" نابلس: خطاب الرئيس وضع العالم أمام مسؤولياته وكشف خداع إسرائيل للعالم

وقال امين سر حركة فتح إقليم نابلس محمد حمدان، إن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، أنهى الهوامش التي استغلتها حكومات الاحتلال المتعاقبة في ممارسة الكذب السياسي وخداع العالم.

وأكد حمدان في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الجمعة، أن العالم هو من يتحمل مسؤولية تداعيات مواصلة الإسرائيليين عمليات القتل والتدمير والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأضاف: "هذا الخطاب هو بمثابة تعزيز لحالة الاشتباك للكل الوطني بكل السبل التي كفلتها الشرعية الدولية للدفاع عن مقدرات شعبنا ومواصلة النضال حتى تحقيق الاستقلال".

وشدد حمدان على جهوزية حركة "فتح" وشعبنا الفلسطيني لمواجهة آلة الإرهاب الإسرائيلية في كافة الميدان وبكل الوسائل التي شرعها القانون الدولي.

الزق: خطاب الرئيس القوي يتطلب من كافة القوى السياسية الوقوف خلف سيادته

أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة محمود الزق أن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان خطابا قويا وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الفشل السياسي، وهي من تتحمل المسؤولية، ولم يكتف بهذا الأمر بل قالها صراحة أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ قرارات من شأنها أن تجلب حقوق شعبنا .

وأضاف الزق، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن الرئيس تحدث بلسان شعبنا، وأن المطلوب من القوى السياسية جميعها أن تعبر عن وقوفها خلف سيادة الرئيس.

نزال: الرئيس يضع الضمير العالمي في الأمم المتحدة في امتحان

عبر المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال عن الاعتزاز الوطني بخطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة.

وقال في بيان صحفي اليوم الجمعة، "لقد استمع العالم لخطاب فذ نوعيا من سيادته، شكل محكمة إعلامية ودبلوماسية وسياسية للاحتلال، متضمنا حججا ومعاني ونغمة وبيانات هزت الضمير العالمي من منصة الأمم المتحدة.

وأضاف نزال أن الشجاعة التي اتصف بها ظهور وأداء الرئيس وتشديده على استقلالية القرار الوطني تبعث روح الاعتزاز والاباء في الشعب الفلسطيني، وأن هذا الخطاب يشكل بيانا تفصيليا ووثيقة إرشادية للدبلوماسية والاعلام العالمي بخصوص المطالب الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية التي يحاول العالم تناسيها.

وحيا نزال التفصيل البارع الذي تضمنته كلمة الرئيس عن كل جانب من جوانب انتهاكات إسرائيل وتركيزه على ملف الأسرى من مثال الأسير ناصر أبو حميد.

ودعت فتح دول العالم الى الارتكاز بقوة على خطاب الرئيس في إعادة النظر بحيادية بعضها تجاه المعاناة الفلسطينية من أجل احقاق العدل لشعبنا في دولة مستقلة يتوجب الاعتراف بها عاجلا.

أبو يوسف: خطاب الرئيس اتسم بالوضوح وعبر عن تطلعات شعبنا

اعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالواضح والصريح، وكان باسم شعبنا الفلسطيني، وقد عبر عن نكبات شعبنا التي تعرض لها طوال احتلاله بشكل واضح وشجاع.

وأضاف أبو يوسف، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين أن الرئيس محمود عباس قدم طلبا واضحا وصريحا للمجتمع الدولي بتنفيذ القرارين الهامين 181 و194 اللذين لم يتم التعاطي معهما حتى الآن.

ولفت أبو يوسف إلى الموقف الشجاع الذي أكده سيادة الرئيس محمود عباس بالوقوف إلى جانب عوائل الشهداء والأسرى .

الخطيب: خطاب الرئيس عبر عن تطلعات شعبنا

قال عضو المجلس الوطني عمران الخطيب، إن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الخطاب المتوقع من سيادته الذي أمضى حياته في النضال الفلسطيني، ويعبر عن 14 مليون فلسطيني والكل الوطني الفلسطيني بكل الدلالات التي قدمها وعبر فيها عن ضمير شعبنا.

وشدد الخطيب، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، على أن خطاب الرئيس يدفعنا جميعا إلى الالتفاف حول سيادته وموقفه وحول المضمون السياسي الجامع الذي قدمه في خطابه، لافتا إلى أن خطاب الرئيس يشكل حافزا كبيرا لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

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