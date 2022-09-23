  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"لغة الفاشية"... رعب في ألمانيا من تصريح بيربوك بشأن أوكرانيا

الجمعة 23 سبتمبر 2022 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لغة الفاشية"... رعب في ألمانيا من تصريح بيربوك بشأن أوكرانيا



وكالات/سما/

قال الصحفي الألماني أرنولد شيلزل، في مقال لصحيفة  Junge Welt ، إن زعم وزيرة خارجية بلاده أنالينا بيربوك بأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ينقذ الأرواح، يمكن تسميته بـ "لغة الفاشية"

وأضافت المقالة: "بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، يموت الناس في دونباس، لكن بيربوك صاغت مقولتها: حياة البشر على الجانب الآخر لا تهم ولا تؤخذ بالحسبان".


في الوقت نفسه، يشير كاتب المقالة، إلى أنه يمكن الاستنتاج من تصريحات بربوك والمستشار أولاف شولتس حول المساعدة العسكرية لأوكرانيا، أنهما لا يريدان حدوث مفاوضات أو على الأقل الحد الأدنى أخذ مصالح روسيا بالاعتبار.

وقال: "وطالما ساد مثل هذا الجو، فكل شيء يصبح ممكنا في هذا النزاع. عمل الناتو على مدى 30 عاما لتطويق روسيا بأسلحة هجومية".

#المانيا #أوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

لبيد يعلن تأييده لحلّ الدولتين "بما يضمن أمن إسرائيل" ويوجه رسالة لغزة ..

إصابة 5 مستوطنين قرب مستوطنة "موديعين" في عملية طعن واستشهاد المنفذ

غانتس يقرر زيادة حصة تصاريح العمل لسكان قطاع غزة

ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

شاكيد : لبيد يمثل نفسه فقط والقضية الفلسطينية انتهت

الفصائل الفلسطينية بغزة تقر عدة خطوات لمواجهة الاحتلال

إصابة جندي إسرائيلي بزعم عملية دهس قرب حوارة واطلاق النار على المنفذ

الأخبار الرئيسية

الرجوب: لا أساس لإنجاح المصالحة وفتح "ليست قدر لشعبنا"

حماس تعقب على اعتقال الاحتلال خلية للحركة في نابلس والخليل

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

"الشاباك" يزعم اعتقال منفذي عمليات إطلاق النار قرب الخليل ونابلس

تراجع التفاؤل الإسرائيلي بنقل سفارة بريطانيا للقدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية