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حماس تعقب على اعتقال الاحتلال خلية للحركة في نابلس والخليل

الجمعة 23 سبتمبر 2022 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على اعتقال الاحتلال خلية للحركة في نابلس والخليل



غزة/سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الجمعة، على مزاعم الاحتلال باعتقال خلية لحماس قرب نابلس والخليل

وقال القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني: "ان اعتقال مقاومين وخلية لحماس في نابلس والخليل لن يفت في عضد مقاومينا، بل سيدفعهم نحو مزيد من العمل المقاوم، فعلى مدار تاريخ شعبنا النضالي لم يستطع إرهاب الاحتلال أن يضعضع ثقتنا بمقاومتنا أو يمنعنا من العمل والمواجهة.

وأضاف  الحنيني في تصريح صحفي: "الخلايا المقاوِمة والثوار الأبطال نفذوا أعمالا بطولية مشرفة ضد أهداف الاحتلال وتصديا لاقتحاماته واعتداءات المستوطنين، ونصرة للمسجد الأقصى الذي يتعرض لحملة تهويد مسعورة.

وأعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة اعتقال منفذ عملية إطلاق النار على مستوطنة كرمئيل جنوب الخليل، واعتقال خلية تابعة لحركة حماس نفذت عملية إطلاق نار على مركبات المستوطنين في حورة قرب نابلس.

#حماس #الشاباك

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