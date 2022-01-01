عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

محافظات/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية والشلالة وبيت أمر في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 38 إصابة في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم وبيت دجن.

و أصيب طفل بالرصاص الحي، وعدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية السلمية، ما أدى لإصابة طفل (13 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، و10 مواطنين بالرصاص "المطاطي"، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفي نابلس، أغلق جيش الاحتلال حاجز "حوارة" بالبوابة الحديدية بشكل مفاجئ، ومنعت مركبات المواطنين من المرور عبره في كلا الاتجاهين.

فيما ذكرت مصادر إسرائيلية، أن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب الحاجز احتجاجًا على الأوضاع الأمنية.