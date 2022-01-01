المالكي يلتقي وزير خارجية مالطا

نيويورك/سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بنظيره وزير خارجية مالطا ايان بورغ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 المنعقدة حالياً في نيويورك.

وأطلع المالكي نظيره المالطي على جرائم الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العنصرية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وتعنت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة عن قبول أي مبادرة سلام وهو ما يقوض حل الدولتين ويزيد من تدهور الاوضاع في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وأشاد المالكي بعمق العلاقات بين دولة فلسطين ومالطا، مطالبا إياها بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، ودعم دولة فلسطين دبلوماسيا وسياسيا في الحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة، في سبيل استكمال حراكها القانوني لمساءلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق ابناء الشعب الفلسطيني، خاصة وان مالطا ستصبح عضوا في مجلس الأمن من مطلع العام القادم.

بدوره، عبر ايان بورغ عن موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، والعلاقات الجيدة التي تربط البلدين، والشعبين، وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين.