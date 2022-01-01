  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بيوم إعلان المملكة

الجمعة 23 سبتمبر 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بيوم إعلان المملكة



رام الله/سما/

 هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمناسبة ذكرى يوم إعلان المملكة العربية السعودية.

وقال سيادته في برقية التهنئة، "يسرنا في غمرة احيائكم للذكرى الـ92 ليوم إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن نتقدم لمقامكم السامي، ومن خلالكم لحكومة وشعب المملكة الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصياً، بأطيب تهانينا القلبية وأصدق تمنياتنا الأخوية، سائلين الله عز وجل لكم بدوام الصحة والعافية والنجاح، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز بالمزيد من التقدم والسؤدد والرخاء".

وأضاف سيادته، "إن قيادتكم الحكيمة والشجاعة للمملكة، لهي محط اعجاب كبير لنا، تمكنتم بفضل الله تعالى من الحفاظ على مكانة بلدكم الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى المكتسبات الوطنية التي وصلتم والحكومة والشعب السعودي لها على الصعد كافة، وعززتم خلالها دوركم الفاعل والهام بدعم أمتنا وقضاياها، وفي مقدمتها قضية شعبنا الفلسطيني العادلة. وتفضلوا أخانا خادم الحرمين الشريفين بقبول أطيب تمنياتنا لكم بتحقيق ما تصبون وشعبكم إليه من أهداف وتطلعات، ولعلاقاتنا التاريخية بالتطور والارتقاء".

كما أبرق سيادته، مهنئا ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لذات المناسبة.

وأشاد سيادته في برقية التهنئة لولي العهد، بمسيرة البناء والعطاء والنهضة العظيمة التي حققتها المملكة، وبمكانتها الريادية إقليميا ودوليا، وبالاهتمام الكبير الذي توليه لقضايا أمتنا في هذه المناسبة الوطنية، ونعرب عن حرصنا على العمل المشترك لتعزيز علاقاتنا الأخوية المجيدة التاريخية، وعن تقديرنا لدور المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة تجاه الفضية العادلة لشعبنا الفلسطيني.

ـــ

#الرئيس عباس #خادم الحرمين الشريفين

الأكثر قراءة اليوم

لبيد يعلن تأييده لحلّ الدولتين "بما يضمن أمن إسرائيل" ويوجه رسالة لغزة ..

إصابة 5 مستوطنين قرب مستوطنة "موديعين" في عملية طعن واستشهاد المنفذ

غانتس يقرر زيادة حصة تصاريح العمل لسكان قطاع غزة

ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

شاكيد : لبيد يمثل نفسه فقط والقضية الفلسطينية انتهت

الفصائل الفلسطينية بغزة تقر عدة خطوات لمواجهة الاحتلال

إصابة جندي إسرائيلي بزعم عملية دهس قرب حوارة واطلاق النار على المنفذ

الأخبار الرئيسية

"الشاباك" يزعم اعتقال منفذي عمليات إطلاق النار قرب الخليل ونابلس

تراجع التفاؤل الإسرائيلي بنقل سفارة بريطانيا للقدس المحتلة

20220923122107

رويترز : إسرائيل تبيع الإمارات منظومة متطورة للدفاع الجوي

أكثر من 40 دولة ومنظمة يؤكدون في اجتماع مغلق الالتزام بدعم “أونروا” حتى حل القضية الفلسطينية

20220923103324

الاحتلال يواصل استنفار قواته وهذا ما طلبته حماس والجهاد من عناصرها..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية